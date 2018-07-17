Трапш о встрече лидеров России и США: вектор изменится, если будут конкретные шаги

Первая полноформатная встреча лидеров России и США состоялась в Хельсинки 16 июля. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Вектор отношений России и США поменяется, если будут сделаны конкретные шаги, сказал в интервью Sputnik политолог Николай Трапш, комментируя итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

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"Это либо смягченный режим санкций, либо мы подписываем какие-то соглашения по разграничению сфер влияния скажем на Ближнем Востоке, или когда сменится американская позиция по отношению к украинскому вопросу, пока мы видим декларации о намерениях", — подчеркнул он.

Вместе с тем, эксперт считает, что наметился тренд к преодолению изоляции, навязанный России Западом.

"Встреча президентов России и США – это событие. Для Путина условия были сложными, потому что Чемпионат мира по футболу отнимал много времени, с точки зрения и безопасности и всего остального. С другой стороны, Путин есть олицетворение концентрированной российской элиты, поэтому оказать на него какое-то влияние может только он сам", — сказал Трапш.

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По мнению политолога, у Трампа ситуация сложнее, он вынужден лавировать не только между демократами, но и между различными группировками республиканской партии.

"Там далеко не все одобряют его политический курс, и он постоянно испытывает давление, связанное с разведданными, вмешательством в выборы, его связи с Россией, соответственно ему периодически угрожают импичментом, поэтому ситуация достаточно сложная. США предстоят выборы в Конгресс и Трампу было принципиально важно получить долю успешного имиджа, в том числе и для внутриполитических действий", — заметил Трапш.

Сейчас американская элита интегрирована в том, чтобы не допустить дальнейшего усиления России, всячески оказывать противодействие любым попыткам России укрепиться на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, считает он.

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"Возникает вполне резонный вопрос о том, насколько сейчас итоги саммита в Хельсинки будут восприняты американской элитой с той или иной степени радикальности. Потому что мы читаем самые разные отклики, причем от людей не столь радикальных как Маккейн, и все они недовольны. Здесь тоже все понятно, вряд ли президент, который действует не совсем по правилам, и критикует собственные спецслужбы перед лицом другого политика, может вызывать позитивные эмоции", — подчеркнул Николай Трапш.

Важным итогом переговоров политолог назвал, что оба лидера концентрировали внимание на том, что диалог нужен и что он возможен.

"Естественно, что в условиях, когда в США сложная ситуация в отношениях с Китаем, и достаточно непростые отношения с европейскими партнерами, Трампу очень важно было зарекомендовать себя, что он может наладить диалог на высоком уровне. С другой стороны, Путин предпринимает шаги, для того чтобы Россия постепенно выходила из той изоляции, куда ее пытаются поместить, для него возможность договариваться тоже принципиально важна", — сказал он.

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Еще одним итогом встречи стала попытка постепенного перейти в вопросе Украины от формата острой политической дискуссии к формату повседневной работы.

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"Несмотря на то, что вопрос сохраняет остроту, и санкции пока сохраняются, но его переводят уже из разряда жесткой перепалки в разряд поиска каких-то компромиссных решений", — отметил Трапш.

Сейчас очень многое зависит от того, как Трамп справится с той волновой атакой, которая присутствует в США, считает он.

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Постепенно вывод этого формата в такую правовую, зафиксированную плоскость будет ближе к осени, если республиканцам удастся выиграть выборы, то Трамп покажет это как победу своего курса, прежде всего, и на этой волне у него будет карт-бланш, чтобы заключать какие-то весомые договоренности, заметил политолог.

В Хельсинки 16 июля состоялась первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.