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Был озорником: классный руководитель Путина о его школьных годах

© Sputnik . Михаил Климентьев
Политика
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По словам учительницы президента России, ее знаменитый ученик "был озорником" и, видимо, "получал двойки".

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. 85-летняя Вера Гуревич, у которой будущий президент России учился с пятого по восьмой класс, рассказала, что Путин всегда отдавал предпочтение гуманитарным дисциплинам, но хорошо успевал и по остальным предметам, передает РИА Новости.

"Он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил", — сказала учительница.

На вопрос – были ли "двойки" у Путина в школе, бывший педагог ответила, что наверняка были в начальных классах, если он сбегал с уроков.

"Открывал все двери и кричал "Ку-ку, это я!". Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом", — добавила педагог.

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Владимир Путин окончил юридический факультет ЛГУ в 1975 году. С 1985 по 1990 годы работал в ГДР в органах госбезопасности. С 1990 года Путин работал помощником ректора родного университета по международным вопросам.

В прошлом году, на встрече с классными руководителями выпускных классов, Путин рассказал, как бросил заниматься физикой и химией ради работы в спецслужбах. По его словам, в приемной КГБ, куда пришел ученик специализированной химической школы, ему посоветовали отучиться на юриста. Что будущий президент России и сделал.

Теги:
Владимир Путин, Россия


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    В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.

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