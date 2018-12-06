Дмитрий Медведев назвал ситуацию с налогами в России сблансированной

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев оценил ситуацию с налогами в стране, отметив, что принятые решения пересматриваться не будут.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Ситуация с налогами в России в настоящий момент сбалансирована, принятые решения пересматриваться не будут, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По его словам, решение об увеличении НДС было принято потому, что "при всех издержках увеличения налогов, это наименее болезненная ситуация для людей".

"Перебрали все, что было возможно, и остановились на НДС. И я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан, решение. Именно поэтому я считаю, что вот та ситуация, которая связана с налогами, она сейчас является отбалансированной. Мы прошли этот путь и приняли вот такие важные решения. Причем хочу прямо сказать: мы эти решения не планируем пересматривать. И эти решения должны создать основу для стабильного развития на ближайший период", - сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%.