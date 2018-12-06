15:21 06 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.74
  • EUR75.61
Поиск

Дмитрий Медведев назвал ситуацию с налогами в России сблансированной

Александр Астафьев
Политика
Получить короткую ссылку
11 0 0

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев оценил ситуацию с налогами в стране, отметив, что принятые решения пересматриваться не будут.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Ситуация с налогами в России в настоящий момент сбалансирована, принятые решения пересматриваться не будут, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Императорский дворец в Токио, Япония
CC BY 2.0 / Mike Kniec / Howl's Moving Castle
Новые налоги ожидают туристов в некоторых странах в 2019 году

По его словам, решение об увеличении НДС было принято потому, что "при всех издержках увеличения налогов, это наименее болезненная ситуация для людей".

"Перебрали все, что было возможно, и остановились на НДС. И я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан, решение. Именно поэтому я считаю, что вот та ситуация, которая связана с налогами, она сейчас является отбалансированной. Мы прошли этот путь и приняли вот такие важные решения. Причем хочу прямо сказать: мы эти решения не планируем пересматривать. И эти решения должны создать основу для стабильного развития на ближайший период", - сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%.

По теме

Госдума России окончательно одобрила повышение НДС


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заправка автомобиля дизельным топливом, архивное фото
    Крайние меры

    Казахстан планирует ограничить вывоз дизельного топлива за границу, чтобы предотвратить его дефицит в стране.

  • Писатель Чингиз Айтматов. Архивное фото
    В память о писателе

    В Москве состоится торжественная церемония открытия памятника Чингизу Айтматову в сквере, который носит его имя.

  • Министр спорта Сергей Ковальчук напутствовал девушек перед забегом
    Спорт по обмену

    Беларусь будет готовить для Узбекистана тренеров по биатлону и лыжным гонкам, а узбекские специалисты помогут белорусам освоить бокс и другие единоборства.

  • Финансы
    Вопрос благополучия

    По заявлениям политиков, зарплаты латвийцев достаточно быстро растут - но какая доля граждан на самом деле чувствует позитивные изменения?

  • Гора Гедиминаса в Вильнюсе, архивное фото
    Риск сохраняется

    В Литве решили не отменять режим чрезвычайной ситуации на горе Гедиминаса - одной из главных достопримечательностях Вильнюса.

  • Санта-Клаус
    Плохой Санта

    Полицейские задержали граждан Молдовы, которые проникали в дома зажиточных европейцев через крыши как Санта-Клаусы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые влиятельные женщины 2018 года по версии Forbes
Случайная жертва: в Индии спасли собаку, в которую стреляли грабители
Большая двадцатка в цифрах – инфографика на sputnik.by
"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

Соцсети

Sputnikabkhazia