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Лидеры стран ЕАЭС обсудили разработку программы научного сотрудничества

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Саммит Высшего Евразийского экономического совета прошел в Санкт-Петербурге в четверг 6 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил разработать совместную программу научно-технического сотрудничества, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский
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Российский лидер отметил, что уже сформирована нормативная и институциональная база для запуска единого цифрового пространства ЕврАзЭс. Он уточнил, что в бюджете Союза на 2019 год, который как раз предстоит утвердить в четверг, предусмотрены значительные средства на реализацию крупных цифровых проектов.

"Перспективным представляется сотрудничество государств ЕврАзЭс в сфере предоставления космических услуг, в том числе создания общей группировки орбитальных аппаратов и продвижения геоинформационных сервисов для рынков третьих стран. Можно подумать над принятием совместной программы научно-технологического развития", - сказал Путин.

Он также отметил значительную работу между странами участницами ЕАЭС по координации в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики.
Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции. Помимо РФ, Белоруссии и Казахстана, в него входят Армения и Киргизия. В мае этого года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдавия.
ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.



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