Путин предложил странам ЕАЭС создать общую расчетную инфраструктуру

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Россия предлагает странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать общую расчетную инфраструктуру, это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭс общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют, это, в прямом смысле слова, повышение экономического суверенитета", — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг.

Важно, что между государствами — членами ЕАЭС укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, отметил российский лидер. Он напомнил, что в сентябре представители центральных банков стран ЕАЭС подписали соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. По словам Путина, это стало большим шагом на пути к формированию общего финансового пространства.