Лидеры ЕАЭС подписали пакет документов по итогам встречи в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам Высшего Евразийского экономического совета подписали пакет документов, среди них бюджет Союза на 2019 год и решения по общим рынкам нефти и газа, сообщает РИА Новости.



Всего подписано 18 документов.

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Лидеры подписали Декларацию о дальнейшем углублении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, распоряжение "О стратегии развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС ", решение "О формировании общего рынка газа ЕАЭС ", решение "О формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС ", решение "О вступлении в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны, от 17 мая 2018 года".

Кроме того, подписаны решение "О вступлении в силу Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года", решение "О внесении изменений в приложение № 1 к регламенту работы Евразийской экономической комиссии", решение "Об Основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2019 год".

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Также сообщается, что по итогам ВЕЭС были подписаны распоряжение "О реализации Решения Высшего ЕАЭС от 8 мая 2015 года № 13", распоряжение "О годовом отчете ЕАЭС о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2017 год", распоряжение "О развитии сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли".

Кроме того, подписаны решение "О бюджете ЕАЭС на 2019 год", решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд ЕАЭС", решение "О медали за вклад в развитие ЕАЭС", решение "О досрочном прекращении полномочий члена Коллегии ЕАЭС", решение "О назначении члена Коллегии ЕАЭС", решение "О председательстве в органах ЕАЭС" и распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".