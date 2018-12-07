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Добыча нефти в Венесуэле

Песков: Россия продолжит помогать Венесуэле

© AFP 2018 / FERNANDO LLANO
Политика
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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро договорились об инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль и поставках зерна.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не уточнив, идет ли речь о финансовой помощи, сообщает РИА Новости.

"Целый набор вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, обсуждался. Безусловно, скажем так, в той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, договорились ли Россия и Венесуэла после переговоров лидеров двух стран о финансовой помощи.

На вопрос, идет ли речь о финансовой поддержке, Песков сказал, что ему "нечего добавить к сказанному".

Мадуро по итогам визита в России заявил, что страны договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 миллиардов долларов и поставках 600 тысяч тонн зерна.

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели переговоры в среду 5 декабря.

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