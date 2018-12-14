Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Глава МИД Росии Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Баку в пятницу 14 декабря обсудили ситуацию в Сирии и на Украине.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в Баку обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, сообщает департамент информации и печати МИД России.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе." Стороны уделили "внимание взаимодействию на площадках международных организаций, в том числе ОЧЭС, в обеспечении успешной и эффективной работы, в которой Россия и Турция играют ключевую роль", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в сообщении указывается, что Лавров и Чавушоглу обсуждали двустороннее сотрудничество в сфере энергетики.

В сообщении на сайте МИД указывается, что "значительное место в ходе переговоров было отведено сирийскому политурегулированию, в частности ходу выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане 28-29 ноября этого года, перспективам запуска работы конституционного комитета с участием всех представителей гражданского общества, наращиванию гуманитарного содействия сирийскому народу, созданию условий для восстановления инфраструктуры САР и возвращения к родным очагам беженцев и ВПЛ".

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Встреча Лаврова и Чавушоглу состоялась в пятницу 14 декабря в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку.