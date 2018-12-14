16:46 14 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.43
  • EUR75.39
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева), архивное фото

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
12 0 0

Глава МИД Росии Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Баку в пятницу 14 декабря обсудили ситуацию в Сирии и на Украине.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в Баку обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, сообщает департамент информации и печати МИД России.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе." Стороны уделили "внимание взаимодействию на площадках международных организаций, в том числе ОЧЭС, в обеспечении успешной и эффективной работы, в которой Россия и Турция играют ключевую роль", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в сообщении указывается, что Лавров и Чавушоглу обсуждали двустороннее сотрудничество в сфере энергетики.

В сообщении на сайте МИД указывается, что "значительное место в ходе переговоров было отведено сирийскому политурегулированию, в частности ходу выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане 28-29 ноября этого года, перспективам запуска работы конституционного комитета с участием всех представителей гражданского общества, наращиванию гуманитарного содействия сирийскому народу, созданию условий для восстановления инфраструктуры САР и возвращения к родным очагам беженцев и ВПЛ".

Теперь никто не сможет перекрыть российский газ

Встреча Лаврова и Чавушоглу состоялась в пятницу 14 декабря в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку.

По теме

Лавров: ситуация в Черноморском регионе деградировала
Лавров указал на попытки политизировать дискуссию на саммите стран Черноморского региона


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подземная мечеть Караман-ата
    Из глубины веков

    Старинные религиозные сооружения, ранее неизвестные властям региона, нашли археологи в ходе экспедиции в Мангистауской области.

  • Архивное фото президента Сооронбая Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Атамбаева
    Политические "тигры"

    Эксперты о своеобразном противостоянии между бывшим и нынешним президентами Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.

  • Проставление штампа в паспорте на белорусской таможне
    Ознакомлюсь лично

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда будет подписано соглашение с Россией о взаимном признании виз.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Экстремал на каяке спустился с 32-метрового водопада
Смертельный трюк: кадры спуска на каяке с 32-метрового водопада
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику

Соцсети

Sputnikabkhazia