Трамп и Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество по Сирии

Президенты США и Турции договорились о более эффективной координации в Сирии в пятницу 14 декабря.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом о более эффективной координации двух стран по Сирии, говорится в заявлении администрации турецкого лидера, сообщает РИА Новости.

"Эрдоган и Трамп обсудили сегодня по телефону двусторонние отношения, борьбу с терроризмом, проблемы безопасности и последние событии в Сирии. Эрдоган передал Трампу свою обеспокоенность присутствием в Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Президенты договорились об обеспечении более эффективной координации в Сирии", - отмечается в заявлении.

Ранее Эрдоган заявил о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции РПК. В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдских формирований на территории Сирии.