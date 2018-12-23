Макрон: Франция сохранит военное присутствие в восточном Средиземноморье

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя решение США вывести войска из Сирии, призвал не забывать о долге коалиции перед "Сирийскими демократическими силами".

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал решение США вывести войска из Сирии, заявив, что Франция сохранит военное присутствие в восточном Средиземноморье, сообщает РИА Новости.

"Франция продолжит быть вовлеченной в Леванте. Сегодня там есть военное присутствие", - сказал Макрон, комментируя решение США.

Как подчеркнул французский лидер, нельзя забывать, что с самого начала международная коалиция, где США являются главной силой, действовала в Сирии с опорой на "Сирийские демократические силы" (SDF) и курдов. "Поэтому я призываю к ответственности каждого - не забывать, что мы им должны", - добавил он.

Макрон также заявил, что операция "Бархан" в регионе Сахель будет продолжена.

"Ни в каком случае выбор той или иной державы не будет иметь влияние на нашу вовлеченность. Она продолжится", - сказал президент Франции.

Франция проводит в Сахеле и Сахаре операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.