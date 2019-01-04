Путин и Нетаньяху обсудили по телефону обстановку в Сирии

В ходе телефонного разговора главы России и Израиля обсудили обстановку в Сирии с учетом намерения США вывести войска из страны, сообщили в пресс-службе Кремля.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, в ходе него главы государств обсудили обстановку в Сирии с учетом намерения США вывести войска из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского президента.

© AFP 2018 / Jim Watson Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии

"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Нетаньяху подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам.

В середине декабря минувшего года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.