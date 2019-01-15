Трамп: у США и Турции есть большой экономический потенциал для сотрудничества

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, после которых американский лидер заявил об экономическом потенциале сотрудничества двух стран.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп указал на большой экономический потенциал сотрудничества США и Турции. Такое заявление Трамп сделал после разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.

"Поговорили об экономических делах между США и Турцией - большой потенциал для существенного расширения!" - написал Трамп в Twitter после разговора с Эрдоганом.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.

Сообщается, что президенты Турции и США обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирии. В частности, Анкара предлагает создать буферную зону глубиной около 30 километров.

Анкара подчеркнула, что Турция не враг курдам, и ее единственная цель - это борьба с террористическими организациями ИГ*, Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции, и ее сирийскими ответвлениями". Трамп ранее пригрозил Анкаре экономическими мерами в случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

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Ранее Турция заявила о готовности начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести американские войска из Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.