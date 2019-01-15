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Трамп: у США и Турции есть большой экономический потенциал для сотрудничества

© Foto / Carlos Barria
Политика
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Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, после которых американский лидер заявил об экономическом потенциале сотрудничества двух стран.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп указал на большой экономический потенциал сотрудничества США и Турции. Такое заявление Трамп сделал после разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.

"Поговорили об экономических делах между США и Турцией - большой потенциал для существенного расширения!" - написал Трамп в Twitter после разговора с Эрдоганом.

Сообщается, что президенты Турции и США обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирии. В частности, Анкара предлагает создать буферную зону глубиной около 30 километров.

Анкара подчеркнула, что Турция не враг курдам, и ее единственная цель - это борьба с террористическими организациями ИГ*, Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции, и ее сирийскими ответвлениями". Трамп ранее пригрозил Анкаре экономическими мерами в случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

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Ранее Турция заявила о готовности начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести американские войска из Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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