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Песков: Путину не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность создания аккаунта Путина в Twitter.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Российскому президенту Владимиру Путину не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

Мессенджер Telegram, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Путин прокомментировал ситуацию с Telegram

Так он ответил на вопрос, может ли Путин последовать примеру лидера США Дональда Трампа, который активно пользуются соцсетями для общения с избирателями.

Песков отметил, что у российского лидера нет смартфона, поскольку это означает, что "человек соглашается на полную прозрачность". В то же время отмечается, что Путин сам просматривает свежую прессу и новости в интернете.

"В Кремле и Ново-Огареве у президента на столе или в приемной есть практически полный набор газет и журналов. Он многое из этого читает. Читает и в самолете, поскольку для него это фактически еще один дом. Не чурается он и интернета, сам смотрит там новости", - сказал Песков.

Набор служебных источников информации также очень велик, отметил Песков.



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