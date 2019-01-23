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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Конгресс США принял законпроект, запрещающий выход страны из НАТО

© Sputnik / Джереми Хоган
Политика
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Конгресс США не может формально запретить президенту страны принять решение о выходе из НАТО, но может заблокировать финансирование этой цели.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Американские конгрессмены абсолютным большинством голосов приняли законопроект, который не позволит президенту Дональду Трампу выйти из НАТО в случае, если он решится на такой шаг, сообщает РИА Новости.

Военные НАТО. Архивное фото
CC BY 2.0 / NATO
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Формально Конгресс не обладает полномочиями, чтобы запретить президенту выход из альянса, однако новый закон предполагает возможность заблокировать финансирование этой цели.

При этом законопроект палаты представителей конгресса США призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону и одобряет дальнейшее финансирование так называемой Европейской инициативы сдерживания, направленной против России.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом. Трамп может наложить вето на законопроект, которое конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.

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Ранее американский президент Дональд Трамп выступал с критикой Североатлантического альянса, указывая на то, что блок "изжил себя", а также требовал от союзников платить "честную долю" оборонных расходов НАТО, три четверти из которых приходятся на США. При этом Трамп не заявлял публично о намерении выходить из альянса.

Теги:
Конгресс США, НАТО, США


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