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У Москвы не было и не планируется контактов с Гуаидо, заявили в Кремле

© Sputnik / Марко Бельо
Политика
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (30)
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Вмешательство извне во внутренние дела Венесуэлы лишь усугубит ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы не было контактов с главой оппозиционного парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, который возложил на себя исполнение полномочий президента страны, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / MARTIN ACOSTA
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Кроме того, Песков подтвердил, что подобных планов в Кремле нет. Народ Венесуэлы должен сам разрешить политический кризис в стране в рамках конституционного поля, уверен пресс-секретарь российского президента.

"Единственное, чем мы можем помочь, это не вмешиваться в эту ситуацию, как делают напрямую некоторые страны. Вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", - заявил Песков.

Он также отметил, что власти Венесуэлы не обращались к России за помощью.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 21 января. На волне протестов Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США".

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. В Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (30)
Теги:
Россия, Дмитрий Песков, Москва, Венесуэла


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