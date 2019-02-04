Через черный ход к власти: в Сети раскритиковали подачу Порошенко документов в ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко подал в ЦИК страны документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Пользователи Сети подвергли резкой критике украинского президента Петра Порошенко за подачу документов в ЦИК, в здание которого он вошел через черный ход.

По данным РИА Новости, Порошенко таким образом пытался избежать встречи с активистами, которые устроили перед зданием ЦИК акци. и развернули плакат с обращением к президенту по поводу убитой на Украине журналистки Гандзюк.

"Свой путь. Через задний проход зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию", - заметил один из пользователей.

Некоторые посчитали, что такой поступок Порошенко выражает его "уважительное" отношение к жителям. Другие назвали такие действие крайне неудачным началом избирательной кампании.

"Верховный главнокомандующий испугался встречи на центральном входе в ЦИК с активистами, у которых есть вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?", - сиронизировал журналист Алексей Братущак.

Советницу мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. СБУ также сообщала, что Гандзюк могла быть убита из-за своей позиции относительно незаконной вырубки леса в Херсонской области и разоблачения причастных к этому местных чиновников.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.