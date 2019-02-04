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МИД Венесуэлы: Трамп подтвердил что за попыткой госпереворота стоят США

© REUTERS / MARTIN ACOSTA
Политика
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Власти Венесуэлы осудили заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Слова американского лидера Дональда Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу - это подтверждение того, что за попыткой государственного переворота в Боливарианской республике стоит США, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Дональд Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН. Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", - приводит слова Арреаса РИА Новости.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в свою очередь добавила, что народ ее страны будет стоять на страже своих границ и не допустит никакого военного вмешательства, откуда бы оно ни исходило. Родригес отметила, что в Каракасе "отвергают и осуждают" подобные заявления властей США, считая необходимым разрешать сложившиеся противоречия внутри страны мирным путем.

© AP Photo. Evan Vucci
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Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что рассматривает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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Теги:
США, Дональд Трамп, Венесуэла


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