Москва и Анкара договорились о дорожной карте по сирийскому Манбиджу

Дорожная карта по Манбиджу давно должна была быть реализована без замедления, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Турция и Россия достигли договоренности о реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Дорожная карта по Манбиджу давно должна была быть реализована, тактика затягивая никому пользы не принесет. И ее скорейшая реализация со стороны двух союзников по НАТО будет полезна и нашим отношениям, и стабилизации в Сирии. Мы договорились с россиянами насчет того, что эта дорожная карта должна быть реализована так, как мы обговаривали ее с американцами", - приводит слова Калына РИА Новости.

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Вопрос будет обсуждаться на заседании рабочей группы США и Турции по Сирии, которое пройдет в Вашингтоне 5 февраля, сообщил пресс-секретарь.

Контроль над северо-западной и западной частью района Манбиджа в конце декабря прошлого года по просьбе местных жителей перешел к сирийским правительственным войскам от курдских отрядов самообороны. Курды, контролировавшие эти районы ранее, добровольно покинули их и направились к востоку реки Евфрат.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

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Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает их пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. При этом власти Сирии категорически против присутствия американских и турецких военных в Манбидже.

*Террористическая организация, запрещенная в России.