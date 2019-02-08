Мадуро заявил, что США срывают его переговоры с оппозицией

Властям и оппозиции нужно сесть за стол переговоров ради блага Венесуэлы, уверен президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Вашингтон не заинтересован в мирном разрешении политического кризиса в Венесуэле, считает лидер Боливарианской республики Николас Мадуро.

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Как сообщает РИА Новости, Мадуро обвинил американского президента Дональда Трампа в намерении сорвать диалог по выходу из кризиса в стране. По словам венесуэльского лидера, властям и оппозиции необходимо сесть за стол переговоров ради блага Венесуэлы. Отказ от диалога означает выбор силы как пути, уверен он.

Ранее в Вашингтоне заявили, что время для переговоров с Мадуро вышло. В частности, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в четверг 7 февраля заявил, что вместо того, чтобы общаться с Мадуро, все страны должны признать Хуана Гуаидо, которого США считают временным президентом страны.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.