В Госдуме назвали условия США для снятия санкций с России невыполнимыми

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. США стоит направить свои претензии относительно невыполнения Минских соглашений Киеву, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя условия США для снятия антироссийских санкций.

© Sputnik / Максим Богодвид Быть или не быть: США назвали условия снятия санкций с России

В интервью телеканалу RT, Новиков отметил, что вопрос о выполнении Минских соглашений заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн задает не той стороне.

"Если у господ из Вашингтона есть желание, им легче, чем кому-либо, добиться этого, потому что именно у них сегодня находятся ключи от киевской политики", - заявил депутат.

Он отметил, что США имеют рычаги, которыми могли бы воздействовать на президента Украины Петра Порошенко.

Требование американских партнеров по возвращению Крыма в состав Украины Новиков назвал невыполнимым.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что ограничительные меры могут снять в случае возвращения Крыма в состав Украины. Кроме того, американский представитель обвинил Москву в якобы размещении на Донбассе военнослужащих и призвал Кремль к полному выполнению минских договоренностей.