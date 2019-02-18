Уголовное наказание за карты без Абхазии и Южной Осетии будет введено в Грузии

Законопроект, пакет поправок к которому обсудят на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Грузии.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Парламент Грузии рассматривает законопроект об уголовной ответственности за составление и распространение карт страны, на которых в составе Грузии нет Абхазии и Южной Осетии, передает РИА Новости.

"В Уголовный кодекс будет добавлена статья 343, согласно которой изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии печатного издания карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии, будет наказываться штрафом или лишением свободы сроком до двух лет", - сказано в сообщении на сайте парламента.

Минимальная сумма штрафа будет достигать двух тысяч лари (более 760 долларов), точная сумма в каждом конкретном случае будет устанавливаться в суде.

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В пояснительной записке к документу подчеркивается, что "в последнее время были случаи распространения карты Грузии с нарушением территориальной целостности".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

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Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.