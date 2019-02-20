Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин в полдень выступит с посланием Федеральному собранию. На сайте Sputnik Абхазия будет идти прямая трансляция выступления.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Российский лидер традиционно раз в год обращается к Федеральному собранию страны с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

© Sputnik / Виталий Тимкив Ежегодные послания президента России Федеральному собранию

Послание представляет собой программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу, и включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Глава России в этот раз выступит в Гостином дворе. Послание будут транслировать основные эфирные каналы, в сетке вещания для этой трансляции выделили один час.

Прошлое послание, которое президент огласил 1 марта 2018 года, Путин охарактеризовал как носящее особый, рубежный характер, а лейтмотивом были слова о необходимости совершить решительный прорыв в различных сферах. Главной угрозой Путин тогда назвал отставание, сравнив это с тяжелой хронической болезнью, которая подтачивает организм изнутри.

В прошлом году президент рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Во время выступления Путина на экранах были продемонстрированы испытания новейшего российского оружия.

По мнению парламентариев обеих палат, основные акценты в предстоящем послании будут сделаны на социальной политике: преодолении бедности, увеличении продолжительности жизни, повышении благосостояния граждан, оценке работы правительства и борьбе с коррупцией, а также на создании условий для экономического развития и международной повестке дня.

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Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что послание в этом году будет сконцентрировано в основном на внутрироссийской проблематике: конкретизации в реализации нацпроектов, преодолению бедности, не исключены сигналы относительно темы "транзита власти", а вот международной повестке и презентациям с мультимедийными технологиями будет уделено мало внимания.