Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер провел расследование о возможном "сговоре Трампа с Россией", а также о возможном "препятствовании правосудию" со стороны американского президента.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Подтверждения сговора или координации американского лидера Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году найдено не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

© Sputnik / Григорий Дубовицкий Cпецпрокурор Мюллер завершил расследование дела о "российском вмешательстве"

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подтверждает и то, что штаб Трампа не имел отношения ко взломам компьютеров членов Демократической партии. Ответственность за взлом Мюллер возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

При этом Мюллер установил два способа, которыми Россия пыталась влиять на выборы. Минюст примет решение о публикации новой информации из расследования спецпрокурора после того, как удостоверится, что это не противоречит закону.

Трамп сделал заявление, отметив что выводы Минюста полностью оправдывают его.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.

Американский генпрокурор Уильям Барр также отметил, что расследование Мюллера не дает достаточных доказательств тому, что Трамп препятствовал правосудию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знакомы с докладом Мюллера.

Расследование возможного "российского вмешательства" в выборы длилось более двух лет. Как сообщили СМИ, Мюллер не стал рекомендовать предъявление новых обвинений.

© Sputnik / Алексей Агарышев Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера

Ранее он выдвинул многочисленные обвинения против экс-сотрудников Трампа за дачу ложных показаний и другие нарушения. В рамках дела за финансовые нарушения и работу лоббистом без регистрации был осужден экс-руководитель штаба Трампа Пол Манафорт.

Также Мюллер обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Однако ни одно из возбужденных дел не касалось "сговора с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их голословными и бездоказательными. Владимир Путин заявлял, что дело о "российском вмешательстве" в американские выборы — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.