17:43 25 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.50
  • EUR72.92
Поиск
Brexit

По-жесткому: Евросоюз готовится к выходу Великобритании без соглашения

© AFP 2019 / ISABEL INFANTES
Политика
Получить короткую ссылку
24 0 0

В Брюсселе не исключили, что 12 апреля Великобритания может выйти из сообщества без подписания соглашения.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Еврокомиссия завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit, в случае которого Великобритания 12 апреля покинет Евросоюз без подписания соглашения, сообщает портал "360" со ссылкой на Еврокомиссию.

Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
© Sputnik / Алекс Макнотон
The Telegraph: Тереза Мэй потеряла поддержку кабимина из-за Brexit

В сценарии без сделки Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных механизмов. С этого момента все первичные и вторичные законы ЕС перестанут применяться к Великобритании.

Переходного периода не будет, как это предусмотрено в соглашении о выходе. Это, очевидно, приведет к значительным нарушениям для граждан и бизнеса сторон, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Палата общин британского парламента ранее дважды отвергала проект сделки, после чего 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit. Выход Великобритании может быть отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

По теме

Еврокомиссия и Британия согласовали поправки в соглашение о Brexit
Парламент Великобритании повторно отверг соглашение по Brexit: что дальше
Евросоюз дал Великобритании отсрочку по Brexit
Теги:
Brexit, Великобритания, Евросоюз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Радужный фейерверк: фестиваль Холи-Мела в Москве
В Нидерландах представили Скиллзи - официальный талисман Евро-2020
Его зовут Скиллзи: УЕФА представил талисман Евро-2020
Полезные продукты, которые на самом деле вредят нашему организму
Вся правда о "полезных" продуктах

Соцсети

Sputnikabkhazia