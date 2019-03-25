По-жесткому: Евросоюз готовится к выходу Великобритании без соглашения

В Брюсселе не исключили, что 12 апреля Великобритания может выйти из сообщества без подписания соглашения.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Еврокомиссия завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit, в случае которого Великобритания 12 апреля покинет Евросоюз без подписания соглашения, сообщает портал "360" со ссылкой на Еврокомиссию.

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В сценарии без сделки Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных механизмов. С этого момента все первичные и вторичные законы ЕС перестанут применяться к Великобритании.

Переходного периода не будет, как это предусмотрено в соглашении о выходе. Это, очевидно, приведет к значительным нарушениям для граждан и бизнеса сторон, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Палата общин британского парламента ранее дважды отвергала проект сделки, после чего 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit. Выход Великобритании может быть отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.