Парламент Великобритании проголосовал за новые даты Brexit

Парламент Великобритании не поддержал ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Парламент Великобритании высказался против выхода страны из Евросоюза без соглашения 12 апреля, поддержал проведение нового референдума и проголосовал за установление новых дат Brexit.

© AFP 2019 / ISABEL INFANTES По-жесткому: Евросоюз готовится к выходу Великобритании без соглашения

По данным РИА Новости, парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit.

За вариант - Brexit при сохранении членства Великобритании в таможенном союзе проголосовали 264 парламентария, против - 272. Его, как и другие популярные варианты, могут вынести на повторное голосование в понедельник 1 апреля.

Не исключено, что до этого парламентарии рассмотрят соглашение с ЕС, хотя спикер палаты общин Джон Беркоу ранее предупредил, что не допустит третьего голосования по соглашению без внесения в документ существенных изменений.

Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, однако премьер страны Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после соответствующего решения парламента.

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В соответствии с достигнутыми договоренностями Британия выйдет из ЕС либо 22 мая, если предложенное Мэй соглашение с ЕС будет одобрено до 23.00 29 марта (02.00 мск 30 марта), либо 12 апреля, если соглашение одобрено не будет и к этому моменту не будут достигнуты другие договоренности.