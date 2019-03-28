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Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС

Парламент Великобритании проголосовал за новые даты Brexit

© Sputnik / Алекс Макнотон
Политика
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Парламент Великобритании не поддержал ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Парламент Великобритании высказался против выхода страны из Евросоюза без соглашения 12 апреля, поддержал проведение нового референдума и проголосовал за установление новых дат Brexit.

Brexit
© AFP 2019 / ISABEL INFANTES
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По данным РИА Новости, парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit.

За вариант - Brexit при сохранении членства Великобритании в таможенном союзе проголосовали 264 парламентария, против - 272. Его, как и другие популярные варианты, могут вынести на повторное голосование в понедельник 1 апреля.

Не исключено, что до этого парламентарии рассмотрят соглашение с ЕС, хотя спикер палаты общин Джон Беркоу ранее предупредил, что не допустит третьего голосования по соглашению без внесения в документ существенных изменений.

Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, однако премьер страны Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после соответствующего решения парламента.

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В соответствии с достигнутыми договоренностями Британия выйдет из ЕС либо 22 мая, если предложенное Мэй соглашение с ЕС будет одобрено до 23.00 29 марта (02.00 мск 30 марта), либо 12 апреля, если соглашение одобрено не будет и к этому моменту не будут достигнуты другие договоренности.

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Теги:
Brexit, Евросоюз, Великобритания


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