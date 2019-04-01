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ЦИК Украины объявил о втором туре выборов президента

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Темы:
Выборы президента Украины (26)
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Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что в стране состоится второй тур президентских выборов.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. ЦИК Украины официально признал необходимость проведения второго тура президентских выборов, повторное голосование состоится 21 апреля, сообщает РИА Новости.

"Поскольку уже очевидно, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача, потому что временной промежуток между определением результатов окончательным и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля во втором туре очень короткий" , - заявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Президентские выборы на Украине прошли в воскресенье 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Шоумен Владимир Зеленский после обработки более 60% протоколов набирает 30,36% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 16,40%.

Темы:
Выборы президента Украины (26)
Теги:
выборы, Украина


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