Лавров: Россия открыта к диалогу с США

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прискорбным, что политика США по отношению к России строится исключительно на стремлении заставить Москву принять их одностороннее доминирование и отказаться от принципов международного права.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Москва открыта для диалога с Вашингтоном, несмотря на его утилитарный и эгоистический подход к этим отношениям, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он также добавил, что американские власти не смогут долго продержаться на курс, который направлен на стремление заставить Москву принять одностороннее доминирование Вашингтона.

"Мы очень хотим, чтобы США были добропорядочным членом мирового сообщества. Мы открыты к диалогу с ними, хотя они подходят к отношениям весьма утилитарно и эгоистически", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Звезда".

Он отметил, что США предлагают России и Китаю сотрудничать по Афганистану и Северной Корее, так как не могут там успешно работать в одиночку. По словам Лавров, Россия идет на это сотрудничество, потому что и в российских интересах урегулировать ситуацию в Афганистане, а также на Корейском полуострове, в Сирии, по которой Москва и Вашингтон могут полезно общаться.

Россия не встает "в позу" и не говорит, что если США не хотят с нами разговаривать по другим вопросам, то и мы не будем общаться с ними по этим.

"У нас более прагматичная позиция. Там, где в общих и российских интересах достигать урегулирования, мы готовы работать со всеми, кто влияет на ситуацию. Но в целом политика по отношению к России строится исключительно на стремлении заставить нас принять их одностороннее доминирование и отказаться от принципов международного права. Это прискорбно и не может длиться вечно. На этом курсе американцы не смогут долго продержаться", - сказал Ларов.

Глава российского МИДа добавил, что США настраивают против себя огромное количество стран, поэтому в их интересах "вернуться к истокам и начать разговаривать с любой страной уважительно". По его словам, Вашингтон сейчас делает это высокомерно, что не помогает американским интересам.