Путин: визит Ким Чен Ына послужит урегулированию ситуации на Корейском полуострове

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Визит председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына послужит развитию двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном, а также будет способствовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером северокорейской республики в четверг 25 апреля.

"Уверен, что и ваш визит сегодня в России послужит делу развития двусторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что мы можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы позитивные, которые сегодня происходят", - цитирует Путина РИА Новости.

Долгожданная встреча Путина и Ким Чен Ына. Свершилось. pic.twitter.com/Ms7ga2KkYQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока в среду 24 апреля.