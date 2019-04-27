Абэ: денуклеаризация Северной Кореи общая цель Японии и России

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил работу по денуклеаризации Корейского полуострова на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

"Мы с президентом Путиным постоянно подтверждаем, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России. Япония вместе с мировым сообществом намерена приложить усилия для осуществления договоренностей США и Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова", - цитирует японского премьера РИА Новости.

Абэ также рассказал, что провел очень насыщенные переговоры с Трампом о том, что касается дальнейшего процесса взаимодействия США и Северной Кореи. Он подчеркнул, что его страна "исполнена решимости сыграть активную роль для денуклеаризации Корейского полуострова".

© Sputnik / Алексей Никольский Содержательно и обстоятельно: Путин подвел итоги переговоров с Ким Чен Ыном

В ходе переговоров с Трампом были затронуты проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах и так и не смогли вернуться на родину.

"Теперь я сам должен встретиться с Ким Чен Ыном и решить эту проблему, а президент Трамп пообещал мне всестороннее содействие в этом", - заявил Абэ.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую личную встречу во Владивостоке в четверг 25 апреля, на которой обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в частности вопрос денуклеаризации КНДР.