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Госсекретарь США Майк Помпео

Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным в Сочи

© AFP 2019 / Jim Watson
Политика
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Встреча американского госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым состоится 14 мая в Сочи.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Госсекретарь Майк Помпео прибудет в Москву 13 мая, об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

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Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, госсекретарь встретится с сотрудниками американского посольства и примет участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата, чтобы почтить память солдат, павших в совместной борьбе СССР и США с нацизмом.

14 мая Помпео направится в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, на которой он намерен обсудить ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.

Кроме того, в приоритетном порядке стороны затронут тему контроля вооружений.

При этом подчеркивается, что несмотря на заинтересованность США в улучшении отношений с Россией, американская сторона намерена честно донести свою обеспокоенность по тем или иным вопросам.

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