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Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Встреча госсекретаря США с президентом России и главой МИД состоится в Сочи во вторник 14 мая.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, но встреча с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоится, как и планировалось, в Сочи 14 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По сообщению агентства, в понедельник Помпео решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить "неотложные вопросы", в частности Иран, с европейскими лидерами.

Ранее госдепартамент сообщил, что Помпео посетит Россию 12-14 мая. Во вторник он направится в Сочи, где встретится с Путиным и Лавровым.

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