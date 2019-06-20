Выстроились в прямую линию: кто ответит перед Путиным и народом

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Телеканалы отвели на "Прямую линию с Владимиром Путиным три часа. Министры и губернаторы встретят телетрансляцию на рабочих местах в полной готовности отреагировать на возможные замечания и пожелания президента. В прошлом году формат общения главы государства с населением кардинально поменялся. Нынешний готовит свои сюрпризы. О том, как развивалась прямая линия и на что влияла, — в материале РИА Новости.

Последняя надежда

Автомобили еле двигаются под проливным дождем, водитель за кадром со вздохом произносит: "Дорога из Иркутска в Ангарск. На улице идет дождик, хороший такой, еще ночью начался". На экране возникают асфальтоукладчики, усердно работающие прямо среди луж. "Я, конечно, не знаю, может, это такие нанотехнологии, — иронизирует водитель. — Но, по мне, это пустая трата денег". Так начинается одно из видеообращений к президенту о вечной российской беде.

В другом мелькает русская печь на дровах, на ней — старая алюминиевая кастрюля. Это пищеблок современной школы в одном из районов Республики Марий Эл.

В письменных сообщениях на сайте moskva-putinu.ru люди возмущаются: "Получаю 11 тысяч пенсии, пять тысяч идут на ЖКХ, остальное — на лекарства, а субсидий на них нет", "Кто и почему решил, что каждый год нужно повышать тарифы на коммунальные услуги, газ, электроэнергию? Это и так для большинства населения значительная часть бюджета!", "В Нижнем Тагиле платежи за вывоз мусора выросли в разы, раньше в месяц платили 100 рублей, а сейчас — 600. Услуга не оказывается, в городе постоянные протесты, а городские власти ничего не хотят замечать".

И таких записей на сайте уже больше миллиона. Многие россияне продолжают воспринимать главу государства как "окно последней надежды", поэтому и прямая линия как формат не устаревает.

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Эту телепередачу придумали 18 лет назад, и с каждым годом она обрастала новыми техническими возможностями. Если в далеком 2001-м это было двухчасовое общение президента и дозвонившихся граждан, то в прошлом году линия больше напоминала видеоконференцию президента, правительства и губернаторов. Руководители отвечали на вопросы населения, которые чаще озвучивали журналисты.

CC BY 4.0 / Администрация Президента России / Президент России Владимир Путин с ведущими телеканалов ОРТ и РТР Екатериной Андреевой и Сергеем Брилевым во время прямой линии. 2001 год

Из года в год телевизионщики стараются привнести в прямую линию что-то оригинальное. В 2016-м серьезность тем разбавили детскими вопросами из еженедельника "Классный журнал". Один, например, звучал так: "Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?" В 2017-м возникла другая "фишка": непосредственно в прямом эфире Путин обращался к губернаторам. "Владимир Владимирович, где деньги?" — спрашивал он у тезки, главы Ставрополя, о компенсациях после наводнения. И тот поспешил в село Краснокумское, чьи жители пожаловались Путину, — чтобы лично разобраться с ситуацией.

Именно на прямой линии Путин может откровенно рассказать о себе. Два года назад, выслушав историю девушки, больной раком, которой поставили неверный диагноз, он вспомнил, что "то же самое произошло и с моим папой". А в 2018-м затронул тему своей религиозности: "На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе".

Нынешняя прямая линия, как отметили в Кремле, пройдет в "классическом формате", но с вовлеченностью министров и губернаторов. Так исчезает спонтанность, но возникает дополнительная динамика: зритель в прямом эфире наблюдает, как вопрос переадресовывается исполнителям, как они отчитываются перед президентом.

Успеть до конца линии

В прошлые годы власть на местах начинала активно шевелиться только после жалоб, прозвучавших в прямом эфире, но со временем ускорилась и теперь старается решить проблемы еще до окончания передачи. В 2017-м, например, стоило жителям Балашихи сообщить о мучительном запахе от крупного мусорного полигона "Кучино", как губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на свалку. Молниеносную реакцию продемонстрировали и кубанские власти, немедленно приступившие к ремонту дорог в Краснодаре после жалобы местного студента.

© Sputnik / Илья Питалев Мусорный полигон "Кучино" в Балашихе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон "Кучино" в городском округе Балашиха.

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Но нынешний год, судя по всему, побьет все рекорды: на жалобы реагируют еще до выхода Путина в эфир. За сутки до прямой линии Следственный комитет приступил к проверке информации жителей города Асбеста, обратившихся к президенту с просьбой переселить в их аварийные дома местных чиновников. Предложили попробовать пожить, когда "потолки падают" и нет ни горячей, ни холодной воды. В Красноярске разбираются с жалобой обманутых дольщиков. На Алтае изучают данные о многодетной семье, которая не может получить жилье взамен разрушенного паводком дома. СК также проверит обращение жителей одного из пригородов Белгорода о том, что они восемь лет лишены питьевой воды.

В прошлом году президент в ходе прямой линии пообщался с министром энергетики о росте цен на бензин, с главой Минздрава — о борьбе с онкозаболеваниями, с вице-премьерами — о мусорной реформе, с министром просвещения — об экзаменах в школе. И в этот раз все министры "должны быть на рабочих местах", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. За общением президента с россиянами внимательно будут следить и губернаторы. В их пресс-службах уже отчитались, что все мероприятия были сдвинуты после того, как стала известна дата прямой линии.

Пенсии, громкие дела, "китовая тюрьма"

Как и прежде, в приоритете вопросы о социально-экономической ситуации и обо всем, относящемся ко внутренней политике России. Эта прямая линия — первая после пересмотра порядка выхода на пенсию, и логично поговорить об этом. Судя по сайту moskva-putinu.ru, россияне также хотели бы услышать от Путина, когда будут приняты меры улучшения экологической обстановки Красноярска и завершится строительство там метро, почему не работает программа переселения соотечественников из СНГ по Москве и Московской области и можно ли продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет.

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто, как и многие россияне, отправил на прямую линию вопрос о судьбе косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Кусто со своей командой весной работал в бухте Средней, где держат животных. Ученые дали рекомендации по выпуску и оценили состояние млекопитающих. Еще зимой Путин поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных. В середине мая власти Приморья сообщили, что косаток и белух могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Затем суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя.

Конечно, будут и вопросы по внешней политике, уверены эксперты. Украина, Ближний Восток, возможная встреча с Дональдом Трампом — учитывая, что она может состояться через неделю после прямой линии. Вероятно, прозвучат реплики о других соседях России: Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, а также стратегическом партнере — Китае.