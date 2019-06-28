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В интересах всего мира: в Осаке прошли переговоры Путина и Трампа

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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14-й в истории саммит G20 проходит в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Это первый саммит G20, который принимает Япония.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке.

Обо всем

Переговоры Путина и Трампа начались сразу после первого рабочего заседания саммита в 14:03 по местному времени (8:03 мск) и продлились полтора часа, дольше запланированного.

До этого, перед церемонией фотографирования и официальным открытием форума, российский и американский лидеры "на ногах" обменялись парой фраз.

О чем именно будут говорить лидеры России и США не было известно до последнего. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что повестка встречи не была согласована, а Путин и Трамп сами определили приоритетные для них темы. В частности, отмечалась, что Путин в ходе беседы поднимет вопрос о договоре СНВ-3.

Трамп, в свою очередь, перед началом встречи выражал надежду на "интересную дискуссию" и заявлял, что он намерен обсудить с российским коллегой "много тем, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы".

"Конечно", - сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту России и озвучил эту просьбу.

По итогам встречи в Осаке, согласно сообщению Белого дома, президенты России и США заявили, что улучшение отношений будет в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину.

Семейный подряд

На встрече с президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа сопровождала его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства.

С американской стороны во встрече принимали участие также госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

С российской стороны присутствовали глава российского МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Попытка №3

Встреча в японской Осаке - третья личная встреча президентов России и США, в основном Путин и Трамп общаются по телефону.

До этого лидеры виделись в декабре на саммите G20 в Буэнос-Айресе, где они только коротко поговорили "на ногах", в то время как американская сторона отменила уже запланированную двустороннюю встречу из-за инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, Путин и Трамп провели саммит Россия-США в Хельсинки летом прошлого года.

Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США


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