В интересах всего мира: в Осаке прошли переговоры Путина и Трампа

14-й в истории саммит G20 проходит в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Это первый саммит G20, который принимает Япония.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке.

Обо всем

Переговоры Путина и Трампа начались сразу после первого рабочего заседания саммита в 14:03 по местному времени (8:03 мск) и продлились полтора часа, дольше запланированного.

Путин и Трамп за полтора часа (дольше запланированого) успели обсудить Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину. Согласно сообщению Белого дома, президенты России и США заявили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира. Ждем информации из Кремля pic.twitter.com/5p48RTwwcs — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

До этого, перед церемонией фотографирования и официальным открытием форума, российский и американский лидеры "на ногах" обменялись парой фраз.

Путин перед G20 перекинулся парой слов с Трампом. И пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии бен Салману pic.twitter.com/jCGv2UHtDa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

О чем именно будут говорить лидеры России и США не было известно до последнего. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что повестка встречи не была согласована, а Путин и Трамп сами определили приоритетные для них темы. В частности, отмечалась, что Путин в ходе беседы поднимет вопрос о договоре СНВ-3.

Трамп, в свою очередь, перед началом встречи выражал надежду на "интересную дискуссию" и заявлял, что он намерен обсудить с российским коллегой "много тем, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы".

Журналисты выкрикивали вопросы и долго отказывались уходить со встречи Путина и Трампа в Осаке. Едва лидеры обменялись приветственными словами, представители американских СМИ начали кричать вопросы, но президенты с улыбкой молча кивали в ответ pic.twitter.com/SQ00Hsbx0T — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

"Конечно", - сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту России и озвучил эту просьбу.

По итогам встречи в Осаке, согласно сообщению Белого дома, президенты России и США заявили, что улучшение отношений будет в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину.

Семейный подряд

На встрече с президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа сопровождала его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

С американской стороны во встрече принимали участие также госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

С российской стороны присутствовали глава российского МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Попытка №3

Встреча в японской Осаке - третья личная встреча президентов России и США, в основном Путин и Трамп общаются по телефону.

До этого лидеры виделись в декабре на саммите G20 в Буэнос-Айресе, где они только коротко поговорили "на ногах", в то время как американская сторона отменила уже запланированную двустороннюю встречу из-за инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, Путин и Трамп провели саммит Россия-США в Хельсинки летом прошлого года.