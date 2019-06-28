Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году

Президенты России и США Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу на полях саммита G20 в Осаке в пятницу 28 июня.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп перед началом официальной встречи с российским коллегой на полях саммита G20 в Осаке попросил Владимира Путина не вмешиваться в предстоящие в 2020 году выборы президента США.

По информации РИА Новости, перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.

"Конечно", - сказал Трамп, повернулся к Путину и озвучил эту просьбу. Оба президента улыбнулись шутке.

Трампа на встрече с Путиным спросили, попросит ли он Россию не вмешиваться в выборы в США. За тем не заржавело - американский президент тут же сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы». Оба при этом улыбались, как хорошей шутке. pic.twitter.com/wavFY05bAS — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 июня 2019 г.

После президентских выборов 2016 года в США Москву обвинили во вмешательстве в выборы.

Кремль неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Саммит G20 проходит в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе 28 и 29 июня.