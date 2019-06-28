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Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Президенты России и США Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу на полях саммита G20 в Осаке в пятницу 28 июня.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп перед началом официальной встречи с российским коллегой на полях саммита G20 в Осаке попросил Владимира Путина не вмешиваться в предстоящие в 2020 году выборы президента США.

По информации РИА Новости, перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.

"Конечно", - сказал Трамп, повернулся к Путину и озвучил эту просьбу. Оба президента улыбнулись шутке.

После президентских выборов 2016 года в США Москву обвинили во вмешательстве в выборы.

Кремль неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Саммит G20 проходит в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе 28 и 29 июня.

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Теги:
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп


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