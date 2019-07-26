На Украине подвели итоги парламентских выборов

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине в воскресенье 21 июля.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%, сообщает РИА Новости.

Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента вскоре после своей инаугурации 20 мая.

Некоторые депутаты не согласились с этим решением и обжаловали его, однако Конституционный суд признал законным указ главы государства.

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