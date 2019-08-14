Выяви и пристыди: в Совбезе России рассказали о новой американской концепции

Вашингтон пытается легализовать военные операции против "неудобных стран", говоря о кибератаках с их стороны, заявил заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов.

СУХУМ, 14 авг- Sputnik. США продвигают новую концепцию — "Выяви и пристыди" ("Name and shame"), чтобы придать легитимность обвинениям в адрес других стран в совершении кибератак, а потом проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, считает заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".

"Они настаивают, что группа стран в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки. По их разумению, доказательной базой может стать "коллективная атрибуция" — то есть совместное определение источника атаки", — сказал замсекретаря Совбеза.

Однако технология такой атрибуции не раскрывается, а значит, о достоверности речь не идет, отметил Храмов.

Основным фактором в определении виновного будет, видимо, политический контекст. А доказательным аргументом — известный тезис "хайли лайкли" — "с высокой вероятностью". Оппоненты не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту. Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против "неудобных" государств, вплоть до применения ядерных арсеналов", — добавил замсекретаря Совбеза.

Виновником кибератаки можно объявить любое государство и, ссылаясь на закрепленное Уставом ООН право на самооборону, предпринять любые ответные действия.

По мнению Храмова, официальные круги Запада фактически открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак. Так, отметил он, на сайте Агентства национальной безопасности США в качестве одной из основных задач в программе исследований указано создание "средств проникновения в труднодостижимые цели, которые представляют угрозу государству, где бы, когда бы или от кого бы они ни исходили".

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