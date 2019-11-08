Хаджимба встретился с Кумпиловым в ходе визита в Адыгею

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Рауль Хаджимба совершил однодневный визит в Республику Адыгея и вернулся в Абхазию, сообщается на сайте президента.

Президент Абхазии посетил Адыгею по приглашению руководства республики.

Он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого президента Адыгеи Аслана Джаримова, а также встретился с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи президент Абхазии и глава Адыгеи обсудят актуальные вопросы отношений Абхазии и Адыгеи.

Первый визит Рауля Хаджимба в Адыгею прошел в 2015 году, следующая поездка президента Абхазии в северокавказскую республику состоялась в 2017 году. Кроме того, глава государства по два раза посещал Карачаево-Черкесию в 2015 и 2016 годах, и Кабардино-Балкарию в 2016 и 2017 годах соответственно. Республику Северная Осетия Рауль Хаджимба посещал в качестве президента один раз – в 2017 году.

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