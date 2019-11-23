Владимир Путин назвал главные задачи "Единой России"

"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил глава государства Владимир Путин.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на XIX съезде "Единой России" и обозначил главные задачи, которые стоят перед партией в преддверии выборов в Госдуму 2021 года, - читайте в материале РИА Новости.

О будущих выборах

Именно результаты, достигнутые ради людей, не слова и пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней — от муниципального до Государственной думы.

Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано. <...> Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед — это важнейшая задача и весь смысл работы партии.

О репутации партии

У вас, у наших сторонников нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность.

Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, но и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей новейшей истории.

Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция — вот это основа деятельности любой политической силы. И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации.

О лидерстве

Лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивая с себя строже, чем с других. Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России.

Партия - это мощная общенациональная общественно-политическая организация, и сила совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он не занимал, даже если он считает себя членом партии.

Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня.

Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы. <...> Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их трясти, добиваться решений.

О заботе о людях

Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой — свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные наши ценности, сильное гражданское общество и сильное государство".

Главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать незамедлительно, помогать, объяснять, защищать.

Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство.

Смысл такого служения — будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях.

На съезде партия дала старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.

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