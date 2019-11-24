Будущий посол США в России назвал условие улучшения отношений двух стран

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Улучшение отношений между США и Россией зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и ее невмешательства в демократические процессы в США.
Такую позицию высказал заместитель госсекретаря, кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Японии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Также на полях саммита дипломаты обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая ситуацию в Сирии и КНДР, сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы стратегической безопасности.
Ранее Лавров рассказал, что обсудил с Салливаном сотрудничество в рамках G20, а также то, "как нам решать многочисленные накопившиеся проблемы в отношениях" двух стран.
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