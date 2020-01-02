Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона

Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что Пучдемон был признан евродепутатом и получил иммунитет.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Бельгийский суд решил на время приостановить действие европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, которые ранее выдал испанский суд. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте Пучдемон.

"Бельгийское правосудие признает наш иммунитет и принимает решение о приостановлении ордера на арест и экстрадицию!", – написал Пучдемон в Twitter.

Решение о приостановке ордеров на арест и экстрадицию суд в Брюсселе принял в связи с тем, что Пучдемон и Комин избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"), поэтому у них есть иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.

Закон предписывает им для получения мандатов обязательную присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Для этого Пучдемону и Комину нужно было прибыть в Испанию, однако там они объявлены в розыск. Они не смогли прибыть в Мадрид на церемонию присяги, вместо себя прислав адвоката с нотариально заверенными актами клятвы. При этом избирком не признал такие документы достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.

Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина (они просили принять меры, которые помогли бы им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов). Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент, полную аккредитацию они смогут получить в январе.

27 октября 2017 года Пучдемон был отстранен от должности президента Женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. Сам он считает себя законным главой Женералитата, а свое правительство — законным правительством Каталонии в изгнании. После неудачной попытки объявить независимость Каталонии он бежал в Бельгию, а 5 ноября 2017 года политик сдался бельгийской полиции, 6-го был отпущен под подписку о невыезде.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году.

Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.

После этого член Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, а также трех бывших членов каталонского правительства в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств.