Москва отреагировала на позицию МИД Турции по непризнанию выборов в Крыму

Голосование на выборы в Госдуму прошло в России 17-19 сентября, явка составила около 51 процента.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Москва не оставит без внимания заявление МИД Турции по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина по-прежнему считают Крым украинской, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".