Названа тема предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана должны состояться на следующей неделе.

СУУХМ, 26 сен - Sputnik. Владимир Путин и Тайип Эрдоган будут обсуждать ситуацию в Сирии, включая Идлиб, где продолжается террористическая активность, мешающая процессу урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" Владимиру Соловьеву в программе "Москва.Кремль.Путин".

"Два президента проявили политическую волю и нашли в себе переговорные потенциалы для того, чтобы сесть, много часов просидеть и договориться. Договоренности были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это наверняка будет на повестке дня", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в весьма доверительных рабочих отношениях, располагающих к серьезным переговорам.

Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил РИА Новости, что власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики.

По его мнению, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии, в частности в Идлибе. Он отметил, что столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.