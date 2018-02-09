Видеомост "Современная радиожурналистика"

13 февраля в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум- Москва – Астана – Баку – Бишкек – Ереван — Кишинев – Минск — Таллин — Цхинвал, посвященный Международному дню радио.

Участники в Сухуме:

— ведущие радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия и Лиана Эбжноу;

в Москве:

— политолог, писатель, радиоведущий Армен Гаспарян;

— советник директора радиохолдинга ВГТРК, автор и ведущий программ на радиостанции "Вести FМ" Гия Саралидзе;

— историк, журналист, ведущий программ на радиостанции "Вести FМ" Марат Сафаров;

В Астане:

— радиожурналист Махаббат Есен;

В Баку:

— радиоведущая Айтен Сафарова;

В Бишкеке:

– радиоведущий Павел Жданко;

– выпускающий редактор радио Sputnik Кыргызстан Вадим Осадченко;

В Ереване:

— директор Армянского радио Марк Григорян;

В Кишиневе:

— ведущий радио Sputnik Молдова Андрей Петрик;

В Минске:

— ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев;

В Таллине:

— радиожурналист Sputnik Эстония Владимир Барсегян;

В Цхинвале:

— ведущие радио Sputnik Южная Осетия Гурам Карсанов и Виктория Тигиева.



Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.