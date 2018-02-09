Пресс-конференция КБФ "Ашана"

12 января в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о ходе акции культурно-благотворительного фонда "Ашана" "Щедрый понедельник" и об изменениях в составе попечительского совета фонда.

В ходе пресс-конференции Sputnik Абхазия объявит о своем участии в акции "Щедрый понедельник".

В пресс-конференции примут участие:

Директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия;

Депутат Народного Собрания Республики Абхазия, член попечительского совета КБФ "Ашана" Алхас Джинджолия;

Руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия Руслан Бганба;

Организатор акции "Щедрый понедельник" КБФ "Ашана" Адица Цикутания.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.