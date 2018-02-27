17:25 27 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-центр

Пресс-конференция о предстоящем VIII фестивале "Апхьарца"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
11 0 0

28 февраля в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем VIII Республиканском фестивале оркестров народных инструментов "Апхьарца", который состоится 1 марта в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.

Впервые фестиваль пройдет в форме конкурса, а также впервые на абхазской сцене выступят созданный в 2016 году Абхазский государственный оркестр народных инструментов им. Отара Хунцария и знаменитый мастер-изготовитель адыгских народных инструментов Замудин Гучев. Главной целью Фестиваля-конкурса является возрождение, сохранение и пропаганда искусства игры на народных музыкальных инструментах.

В пресс-конференции примут участие:

Директор Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия;

Мастер-изготовитель адыгских народных инструментов, заслуженный художник Республики Адыгея Замудин Гучев;

Руководитель театра адыго-абхазской музыки и танца "Bzabza" Зубер Еуаз.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Офис Sputnik Южная Осетия
    "Лица добра"

    Sputnik Южная Осетия и фонд "Подари крылья" в преддверии 8 марта объявили о старте благотворительной акции "Лица добра".

  • Аждар Агаев
    Русский стиль

    Председатель Образовательного совета Азербайджана рассказал о причинах увеличения интереса к русскому языку в азербайджанских школах.

  • Паспортно-визовое управление Полиции РА
    Хочу в Европу

    Политического убежища в Чехии в минувшем году попросили 129 граждан Армении. В тройке лидеров по запросам также украинцы и грузины.

  • Школьники младших классов, архивное фото
    Остановка "Латиница"

    Внедрение нулевых классов в казахстанских школах по единой программе в связи с введением латиницы предлагается перенести с 2019 на 2020 год.

  • Новые памятные банкноты достоинством в 2 тысячи сомов, представленные НБКР. Архивное фото
    Денежная краса

    Банкнота номиналом 2000 сомов стала победителем конкурса "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и СНГ.

  • Боевое дежурство пограничников
    Русские не сдаются!

    Белорусские пограничники задержали двух граждан России, которые после 16 попыток выехать в Евросоюз легально решились на нарушение границы.

  • Школьники на уроке
    Сам такой!

    Представитель Латвии в ОБСЕ Эдвин Шноре назвал российские заявления по поводу дискриминации русскоязычных в Латвии ложными.

  • Молоток судьи и Фемида
    За НАТО ответили

    Трем литовским общественным деятелям, выступавшим против НАТО и введения евро и обвиненным в антигосударственной деятельности, вынесли приговор.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Не готовы!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что к вступлению страны в Европейский союз не готовы ни в самой республике, ни в ЕС.

  • Президент РТ Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    На контроле

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично следит за подготовкой к визиту в Душанбе лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

  • Самолет авиакомпании Utair
    На замок

    Авиакомпания "ЮТэйр" планирует закрыть представительство в Узбекистане, которое было организована в республике в 2012 году.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Призыв к насилию

    Эстонский правозащитный центр сообщил, что в одной из частей Сил обороны Эстонии солдат призывали петь песню, в которой героизируется убийство русских.

  • Офис Sputnik Южная Осетия
    "Лица добра"

    Sputnik Южная Осетия и фонд "Подари крылья" в преддверии 8 марта объявили о старте благотворительной акции "Лица добра".

  • Аждар Агаев
    Русский стиль

    Председатель Образовательного совета Азербайджана рассказал о причинах увеличения интереса к русскому языку в азербайджанских школах.

  • Паспортно-визовое управление Полиции РА
    Хочу в Европу

    Политического убежища в Чехии в минувшем году попросили 129 граждан Армении. В тройке лидеров по запросам также украинцы и грузины.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Архитектура Владивостока
На самом Дальнем Востоке: путешествие абхаза по России
Российским лыжницам, призерам ОИ-2018, сделали предложения руки и сердца прямо в аэропорту
Особое предложение: как лыжниц Нечаевскую и Седову обручили в аэропорту
Как приготовить имбирный коктейль для укрепления иммунитета
Коктейль, который избавит от простуды

Соцсети

Sputnikabkhazia