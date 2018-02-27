Пресс-конференция о предстоящем VIII фестивале "Апхьарца"

28 февраля в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем VIII Республиканском фестивале оркестров народных инструментов "Апхьарца", который состоится 1 марта в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.

Впервые фестиваль пройдет в форме конкурса, а также впервые на абхазской сцене выступят созданный в 2016 году Абхазский государственный оркестр народных инструментов им. Отара Хунцария и знаменитый мастер-изготовитель адыгских народных инструментов Замудин Гучев. Главной целью Фестиваля-конкурса является возрождение, сохранение и пропаганда искусства игры на народных музыкальных инструментах.

В пресс-конференции примут участие:

Директор Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия;

Мастер-изготовитель адыгских народных инструментов, заслуженный художник Республики Адыгея Замудин Гучев;

Руководитель театра адыго-абхазской музыки и танца "Bzabza" Зубер Еуаз.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.