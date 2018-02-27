Пресс-конференция о старте 25 Чемпионата Абхазии по футболу

28 февраля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о начале 25 Чемпионате Абхазии по футболу, который стартует 28 февраля.

Решение провести очередной чемпионат весной 2018 года принято после перехода чемпионата на новую систему осень-весна.

В пресс-конференции примут участие:

Джума Васильевич Кварацхелия — президент Федерации футбола Абхазии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.