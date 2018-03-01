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Пресс-центр

Пресс-конференция, посвященная участию ТПП Абхазии в международной выставке в Праге

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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2 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам участия ТПП Абхазии в международной выставке в Чехии.

Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с ее президентом Геннадием Гагулия приняла участие в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel". Выставка проходила с 15 по 18 февраля в столице Чехии — Праге.

Абхазия была представлена на выставке в качестве нового туристического маршрута в сфере мирового туристического бизнеса.

В пресс-конференции примут участие:

Тамила Мерцхулава — вице- президент ТПП Абхазии;

Инара Даурова — начальник управления по туризму ТПП Абхазии;

Элана Цушба —специалист управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности ТПП Абхазии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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