Пресс-конференция, посвященная старту проекта "Перезагрузка с Good Choice"

6 марта в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о начале проекта "Перезагрузка с Good Choice".

Организаторы на примере героини проекта хотят показать всем страдающим от избыточного веса женщинам Абхазии, как можно поменяться и полностью преобразиться.

В пресс-конференции примут участие:

Аэлита Шакая – диетолог;

Гванца Мачавариани – психолог;

Анна Кокоскерия – героиня проекта;

Екатерина Яхина – директор компании Good Choice, организатор проекта.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409260000.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com.