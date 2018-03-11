12 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам Первого туристического форума-выставки "VISIT APSNY", который прошел с 7 по 10 марта в Абхазии.

Туристический форум направлен прежде всего на возможность создания для туриндустрии Абхазии условий для делового сотрудничества.

Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY" был организован "Абхазским союзом туризма" совместно с Торгово-промышленной палатой. Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума были экскурсии по Абхазии. В форуме приняли участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин" и другие.

В пресс-конференции примут участие:

Анна Калягина — президент "Абхазского союза туризма";

Тамила Мерцхулава – вице-президент ТПП Абхазии;

Елена Чурина – участник форума, председатель Экспертного агентства инновационного развития регионов России

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409260000.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com.