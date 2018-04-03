Пресс-конференция о развитии ситуации с насекомыми-вредителями в Абхазии

О проводимых и планируемых карантинных мероприятиях, об эффекте временного ограничения Россельхознадзора на поставки из Абхазии товаров растительного происхождения, о прогнозах развития ситуации в пресс-центреSputnikАбхазия расскажут:

Министр сельского хозяйства Республики Абхазия Даур Тарба;

Начальник государственной службы защиты растений министерства сельского хозяйства Владимир Герия;

Начальник государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений Аркадий Джинджия.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора в четверг 29 марта.